Perugia, al via il processo sull'esame farsa di Suarez: il calcatore testimonia in videoconferenza

Si è aperto a Perugia il processo sulla vicenda dell' "esame farsa" alla Stranieri sostenuto il 17 settembre 2020 dal calciatore uruguaiano Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana che vede imputati l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, il dg Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina. Le accuse contestate ai tre imputati dalla Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone, a vario titolo sono di falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale.

Suarez ammette: "Ricevuto il pdf dell'esame inviato dalla professoressa Spina"

I giudici del quarto collegio hanno ammesso, tra le altre, la testimonianza del calciatore, che sarà sentito nel corso delle prossime udienze in videoconferenza e del presidente dimissionario della Juventus. L’attaccante, che è stato sentito dai pm perugini nel dicembre del 2020 come persona informata sui fatti, è stato chiamato come teste sia dalla Procura che dalle difese per riferire sul corso di preparazione dell’esame e sul suo svolgimento.

Caso Suarez, il dg della Stranieri Olivieri interrogato per ore: "Sessione d'esame regolare"

Fra i testimoni comparirà anche l’ex ministro Paola De Micheli. La presidente del collegio, Carla Giangamboni ha fissato un fitto calendario, al momento fino a giugno, con circa due udienze al mese.

Esame farsa Suarez, a processo Grego Bolli, Olivieri e Spina. Prosciolto l'avvocato della Juve

