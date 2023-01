Terni, sottopassaggi allagati e ascensori in tilt alla stazione di piazza Dante

Maria Luce Schillaci 11 gennaio 2023 a

Allagamenti nei sottopassi e ascensori in tilt alla stazione ferroviaria di piazza Dante, a Terni. Basta una pioggia un po' più abbondante del consueto per creare problemi a non finire. Il coordinamento del comitato pendolari umbri lancia l'allarme. “Abbiamo scritto circa un mese fa una nota al responsabile di Rfi e a vari interlocutori istituzionali - spiegano dal coordinamento - in quanto ci erano stati segnalati dei disagi nei due sottopassaggi, che permettono l’accesso ai binari, quando ci sono situazioni meteorologiche avverse, ma nulla è stato fatto per risolvere la cosa. In ogni caso - concludono - attendiamo fiduciosi gli opportuni provvedimenti”.

I problemi sono stati segnalati direttamente dai viaggiatori e il coordinamento non ha perso tempo girando la questione anche al sindaco Leonardo Latini e all’assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche. Sui muri dei sottopassi intanto iniziano a vedersi le prime classiche macchie di muffa, uno spettacolo non proprio ottimale per chi viaggia e non qualificante soprattutto per una stazione importante come quella di Terni. Fermi e con problemi anche gli ascensori a disposizione del pubblico.

Da tempo, almeno da un anno, si attendono i lavori di restyling, da Rfi però hanno fatto sapere che l’opera di riqualificazione sarà completata solo per la metà del 2024, se tutto filerà liscio. La riqualificazione prevede lavori di miglioria del fabbricato viaggiatori, si parla di oltre quattro milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’abbattimento delle barriere architettoniche, migliorie impiantistiche e nuovi servizi riguardanti l’atrio arrivi e partenze. Sembra che il ritardo dei lavori sia dovuto a questioni legate all’adeguamento sismico in quanto le strutture, non essendo in buone condizioni, avrebbero richiesto ulteriori interventi di manutenzione. Il primo segnale di avvio del cantiere dovrebbe essere lo spostamento del bar e della biglietteria. Non resta dunque che attendere. Ma i pendolari sperano che si passi finalmente dalle parole ai fatti.

