Liste d'attesa infinite: "Io malata oncologica costretta a rinunciare alla sanità pubblica"

“Io sono una malata oncologica in follow-up. Devo fare controlli ogni quattro mesi. Gli esami alla fine sono sempre gli stessi: due ecografie, una risonanza magnetica e le analisi. Posso dire, con cognizione di causa, che eco e risonanze sono introvabili. E io alla fine, ho deciso di andare a farli privatamente anche se in quanto oncologica ho pure l’esenzione”. A parlare è una paziente perugina che si scontra ogni giorno con la difficoltà di trovare un posto per una visita o per un esame strumentale fatto in tempo utile. Che in questo caso, come per ogni malato di cancro, è entro il controllo oncologico successivo.

“Io - racconta – ho avuto un linfoma e gli esami per tenere la situazione sotto controllo, sono quanto mai importanti. A novembre ho provato a prendere l’appuntamento per un’ecografia, ho trovato posto per 13 mesi dopo. Ma il mio controllo è tra poco e non posso aspettare".

"Io credo - aggiunge - che i malati oncologici dovrebbero avere un binario diverso e i controlli dovrebbero essere prenotati direttamente dalle strutture in cui vengono seguiti, come avviene ad esempio in Emilia Romagna, o in Toscana e in Lombardia".

