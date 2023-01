Perugia, continua a perseguitare la ex: condannato per la quarta volta

Fra. Mar. 11 gennaio 2023 a

Lui è in carcere per l’aggravamento della misura del divieto di avvicinamento alla ex. Ex che, nel corso degli anni, è stata bersaglio di continue condotte persecutorie da parte dell’uomo che è stato condannato per stalking per la quarta volta.

Prova a investire la ex: in carcere per tentato omicidio. Ha già due condanne per stalking

Sempre verso la stessa persona e che, come detto, è di nuovo in carcere per avere violato un divieto di avvicinarsi alla donna. Dopo altre tre condanne per lo stesso motivo e a un anno con patteggiamento, è arrivata quindi un’ultima sentenza di colpevolezza con condanna a 16 mesi e pagamento di un risarcimento di 3 mila euro nei confronti della donna che si era costituita parte civile con l’avvocato.

Violenza contro le donne, nel 2022 presentata una denuncia ogni due giorni

Così, l'uomo, di origine albanese, che negli anni scorsi è stato diverse volte destinatario di misura cautelare per aver perseguitato la sua ex compagna è stato ritenuto nuovamente colpevole di aver reso la vita un inferno alla donna con cui aveva avuto una relazione.

Condannato per stalking su compagna e figlia: costretto a lasciare l'Italia

