Caro carburanti in Umbria, i camionisti: "Stiamo lavorando in perdita"

11 gennaio 2023 a

"Ormai lavoriamo in perdita": anche gli autotrasportatori umbri lanciano il grido d'allarme contro il caro carburanti. "Ormai da un anno e mezzo il settore è in difficoltà, prima per la pandemia e poi per i rincari”, evidenzia Vittore Fulvi, presidente regionale Fai (Federazione autotrasportatori italiani). Il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha iniziato la sua battaglia contro le speculazioni. Una posizione condivisa dalla Fai che ha in programma di incontrare il ministro Salvini, per esporre le problematiche del settore, il prossimo 25 gennaio, al termine di un convegno sul tema dell’autotrasporto.

“Saremo presenti anche dall’Umbria - evidenzia Fulvi - per capire quelle che sono le reali intenzioni del governo, al di là dei controlli contro le speculazioni. Abbiamo aziende che sono ancora costrette a tenere fermi i mezzi nei piazzali per ridurre le perdite, una ulteriore stangata ne trascinerebbe molte nel baratro”. Secondo quanto registrato dall’Osservatorio sui prezzi dell’energia della Commissione europea, l’Italia è salita al terzo posto nella graduatoria dei prezzi del gasolio alla pompa più alti d’Europa.

