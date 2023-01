Città di Castello, vandali danneggiano piazza delle Tabacchine

11 gennaio 2023 a

Ancora vandali in piazza delle Tabacchine a Città di Castello: a essere presi di mira sono stati i manufatti dell'area, come i piloni dissuasori di sosta in cemento, che servono affinché le auto non si fermino sopra il marciapiede o direttamente in piazza, oppure i passamano in cemento delle scale che portano al parcheggio. Nel primo caso, alcuni ignoti nella notte li hanno spostati e fatti cadere lateralmente rendendoli, di fatto, non più utili. Nell'altro, invece, sono stati fatti a pezzi le mattonelle che ricoprivano il passamano e gettate a terra, mandandole così in mille pezzi e poi buttate nelle scale che portano al parcheggio interrato.

