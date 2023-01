Ex Calai trasformato in ospedale di comunità

Salvatore Zenobi 11 gennaio 2023 a

Il 2023 sarà l’anno per la definizione del recupero dell’ex ospedale Calai di Gualdo Tadino che diventerà ospedale di comunità. E’ questa la notizia emersa nella conferenza stampa di fine anno della giunta gualdese. Una conferenza iniziata dal sindaco Massimiliano Presciutti con la sottolineatura delle difficoltà che stanno incontrando gli enti locali nella definizione dei bilanci a causa di quella che ha definito “speculazione” e non inflazione, che viene subito dopo il difficile periodo del Covid-19. “Da alcuni giorni - ha detto il primo cittadino - sul tavolo dell'assessore regionale alla Sanità e su quello della presidente Tesei c’è lo studio con la suddivisione degli spazi interni per la realizzazione di un ospedale di comunità, trenta posti letto per una corto degenza, un hospice, una serie di servizi territoriali, la riabilitazione cardiologica e riabilitazione generica da realizzare presso il Calai. Un piano predisposto dalla Usl Umbria 1 e consegnato ai vertici regionali”.

