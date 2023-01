Terni, trovato con due etti e mezzo di cocaina. Immigrato in manette

10 gennaio 2023 a

a

a

E’ stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di droga il giovane straniero fermato nel corso del pomeriggio di lunedì 9 gennaio, durante un’attività di polizia giudiziaria, finalizzata al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti da parte della polizia di Stato di Terni, attività attuata con servizi mirati e capillari, disposti dal questore Bruno Failla.

Maxi operazione contro lo spaccio di droga in Umbria, 15 arresti della squadra mobile di Perugia

Si tratta di un 29enne, trovato in possesso di due etti e mezzo di cocaina, già suddivisa in dosi pronte da spacciare, che nascondeva sia addosso, che in casa; gli agenti della sezione antidroga hanno trovato anche tutto il materiale per il confezionamento della sostanza, che è stato sequestrato insieme alla droga.

Video su questo argomento La banda della cocaina investiva in Umbria e Albania. Trovate anche armi

Il giovane immigrato, regolare a Terni, è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica ternana e verrà giudicato per direttissima.

I capi della banda della cocaina ai nuovi spacciatori: "Con state come un pascià"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.