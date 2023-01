Terni, 50 posti a rischio alla Tct. Esplode la protesta dei lavoratori

10 gennaio 2023 a

Esplode la protesta dei lavoratori della Tct di Terni che, nel corso della mattinata di martedì 10 gennaio, hanno manifestato davanti alla Prefettura, bloccando per una decina di minuti il traffico in via della Stazione.

Una delegazione sindacale è stata poi ricevuta dal prefetto di Terni, Giovanni Bruno. C’è grande preoccupazione, dopo la chiusura del sito industriale, per i posti di lavoro, 50 in tutto. Il confronto tra le parti prosegue per verificare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, assicurando garanzie ai lavoratori e alle loro famiglie.

L'obiettivo di fondo resta quello di creare le condizioni per una ripresa dell'attività produttiva. All'incontro sono intervenuti i rappresentanti dei sindacati e delle istituzioni locali.

