Perugia, baby gang sgominata: arrestato anche il quarto componente

Anche il quarto componente della baby gang che rapinava minorenni è stato individuato e portato in comunità, come disposto dal gip per il tribunale dei minori.

Il ragazzino è stato individuato in un secondo momento rispetto ai primi tre che erano stati portati in comunità lo scorso novembre con le accuse di rapina aggravata.

Gli agenti della squadra mobile, con i filmati di videosorveglianza e le testimonianze delle vittime sono quindi arrivati all’identificazione anche del quarto componente e nei giorni scorsi hanno eseguito la misura cautelare del collocamento presso una comunità per minori in cui, specifica il procuratore dei minori, Flaminio Monteleone nella nota stampa, potrà intraprendere un cammino di recupero formativo.

