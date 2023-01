Foligno, ruba in un ristorante: arrestato 30enne

10 gennaio 2023 a

Arrestato dalla volante del commissariato di Foligno dopo un furto portato a termine in un ristorante. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato la forzatura della porta di ingresso, nonché il danneggiamento di alcune vetrate del locale; entrati nel ristorante, hanno altresì accertato l’ammanco del fondo cassa – pari ad alcune decine di euro – e la sottrazione di alcuni generi alimentari dalla dispensa.

Poiché nel locale non c’era più nessuno, i poliziotti, intuendo che il ladro potesse esser scappato da pochi minuti, hanno immediatamente iniziato una perlustrazione delle vie e dell’area limitrofa al ristorante. Così, si sono accorti della presenza di un uomo, il quale si trovava a distanza di non più di 100 metri dal locale ed era già intento a forzare la porta di ingresso di un altro esercizio commerciale.

Piuttosto evidente è apparsa la sua possibile connessione col furto consumato poco prima, sicché l'uomo, una volta bloccato, è stato accuratamente perquisito dagli agenti del commissariato. In uno zaino che portava a tracolla, sono stati rinvenuti i generi alimentari rubati al ristorante; inoltre l’uomo – dell’età di circa 30 anni – presentava i pantaloni strappati ed alcuni tagli alle mani.

Perciò, una volta ricostruito l’accaduto, i poliziotti lo hanno tratto in arresto, contestandogli sia un furto consumato – con riferimento al ristorante – che un furto tentato, con riguardo al secondo esercizio commerciale preso di mira.

L’arrestato - già noto alla polizia per reati contro il patrimonio – è stato processato per direttissima dinanzi al Tribunale di Spoleto; l’arresto in flagranza è stato convalidato e l’imputato ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa.

