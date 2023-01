Perugia, gli imprenditori del nuovo Curi si presentano al sindaco: ecco tutti i nomi. Sicurezza, chiudono le gradinate

Foto: Belfiore

Progetto per il nuovo grande Curi, ci siamo. Gli imprenditori si presentano al sindaco. Stamattina è arrivata una pec al primo cittadino del capoluogo, Andrea Romizi, con la richiesta di incontro per la presentazione del progetto. Firmato da tutti i promotori, che per la prima volta escono allo scoperto: ci sono il costruttore Francesco Maria Lana, Giulio Benni titolare della catena King sport, Simone Minestrini dei Grandi Magazzini Fioroni, Gianpiero Romani di Prometheus srl, Mauro Ricci della palestra Anytime e l'immobiliarista emiliano Alberto Bertani. Ci sono anche le aziende Centro Impianti di Mirco Campagnoli, Greencore e Sea (Claudio Umbrico). Nella compagine c'è anche il Perugia Calcio. Presenti nel progetto anche gli avvocati Aurelio Forcignanò (ex direttore Confindustria), Daniele Spinelli e la Santucci&partners di Salvatore Santucci.

Come anticipato in queste pagine lo scorso 17 settembre, il progetto del nuovo stadio è pronto ed entro l'anno si punta ad aprire il cantiere: prima il Comune dovrà attuare una procedura pubblica e quindi scatterà la conferenza dei servizi per l'ok delle istituzioni preposte alle autorizzazioni. A partire dalla soprintendenza. Il progetto - firmato dallo studio Gau Arena di Zavanella, lo stesso dello Juventus Stadium - dovrà ottenere la pubblica utilità.

Non sono previste varianti al Prg: verrà costruito nella stessa area dell'attuale impianto sportivo. Il nuovo stadio da 18 mila posti sarà coperto, con ristorante e albergo (Nh) interni. Ci sarà un'arena esterna con negozi, palestra, centro riabilitativo, parcheggi. E' prevista la costruzione con i fondi privati della nuova sede dei vigili urbani. Intanto ieri, dopo un sopralluogo tecnico, si è deciso di chiudere le gradinate del Curi per problemi di sicurezza. Un motivo in più per accelerare sul progetto del nuovo grande Curi. Anche se giocatori e tifosi per almeno due anni, durante i lavori, dovranno trasferirsi al Barbetti di Gubbio.

