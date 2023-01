Foligno, torna l'allarme scippi

Susanna Minelli 10 gennaio 2023 a

Torna l'allarme scippi a Foligno. Era dai primi giorni di dicembre del 2022 che non si verificava uno scippo in città. Stavolta teatro dello scippo viale Firenze. Sabato sera 7 gennaio intorno alle 21.30 è arrivata una chiamata al numero di emergenza e gli uomini del commissariato di Foligno, coordinati dal vicequestore aggiunto Adriano Felici, si sono precipitati sul posto per accertarsi delle condizioni della donna vittima dell'atto di violenza e per raccogliere tutti gli elementi del caso, utili a rintracciare il responsabile. La donna, di 70 anni, stava passeggiando lungo il marciapiede del viale quasi in prossimità del ponte della Liberazione, quando un uomo le si è avvicinato e le ha strappato la borsetta.

