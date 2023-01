Città di Castello, vandali in azione nel sottopassaggio ferroviario

10 gennaio 2023 a

a

a

Tornano a farsi vivi i vandali nella zona della stazione ferroviaria di Città di Castello. Ignoti sono arrivati alla ferrovia e, dopo aver preso diverse grosse pietre, le hanno scagliate sull'acqua che si era raccolta nel sottopassaggio. Il vero disagio non era rappresentato dall'acqua come nei giorni precedenti, ormai quasi del tutto assente dal lungo corridoio e dalle scale, ma bensì dalle numerose pietre che occupavano il passaggio: grossi ciottoli di colore scuro, quelli che si trovano abitualmente in mezzo ai binari, facevano bella mostra nella zona di passaggio. Un problema visto che le pietre ostruivano il passaggio, passaggio solitamente usato dagli alunni che a piedi raggiungo la scuola. Il sottopassaggio è anche usato da chi, abitando nella zona di Meltina, si vuol recare in centro a piedi: permette di velocizzare il percorso e anche di abbreviarlo.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DELL'UMBRIA DI MARTEDI' 10 GENNAIO 2023

Nella notte di follia in centro, danneggiata ancora la statua di Barbicone: è la quarta volta dal 2017

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.