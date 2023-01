Perugia, 90enne morta dopo caduta: Procura dispone autopsia

Fra. Mar. 10 gennaio 2023 a

Verrà disposta nelle prossime ore l’autopsia dell’anziana di 90 anni morta la scorsa settimana nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Perugia, dopo essere arrivata in pronto soccorso in seguito a una caduta. E' quanto si apprende da fonti investigative.

La donna era arrivata al Santa Maria della Misericordia con diverse fratture che però, dai medici non sono state ritenute compatibili con il racconto fatto dai familiari sulla possibile dinamica. Al momento infatti, le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono molteplici: si va dal gesto volontario (l’anziana potrebbe essersi gettata da una finestra?), all’incidente, a qualcosa di diverso.

In vista dell’esame autoptico, il sostituto procuratore potrebbe disporre un’iscrizione tecnica delle persone che potrebbero essere ritenute potenzialmente responsabili di qualcosa. Solo all’esito dell’autopsia e degli accertamenti disposti sarà quindi possibile capire come l’anziana sia deceduta cadendo dall’alto. Per i medici infatti quelle cadute non sono compatibili con nient’altro.

