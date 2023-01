Umbria, liste d'attesa e tempi biblici: per una visita bisogna attendere fino a novembre

Alessandro Antonini e Francesca Marruco 10 gennaio 2023 a

Le liste d’attesa della sanità pubblica in Umbria hanno tempi lunghi. Per una visita geriatrica prenotata con smart cup si attendono anche 11 mesi: fino a novembre.

C'è chi deve veder trascorrere 155 giorni (su un tempo massimo stabilito di 120) per una elettromiografia “priorità P” nel territorio dell’Alto Chiascio. Sono solo alcuni degli esempi dei tempi lunghi della sanità umbra monitorati attraverso le prenotazioni dei medici di base e i numeri forniti dalle stesse aziende ospedaliere e sanitarie nei piani di monitoraggio periodici.

Sono in aumento i casi di "presa in carico": quando cioè le liste di attesa delle singole prestazioni raggiungono la saturazione e non ci sono più posti, i pazienti vengono contattati dagli uffici del Cup per concordare data e luogo.

