Umbria: Assisi, arrestato 37enne per resistenza e spaccio

Nel primo pomeriggio del 9 gennaio alla sala operativa del commissariato di pubblica sicurezza di Assisi sono pervenute richieste di intervento, da parte di alcuni cittadini della frazione di Santa Maria degli Angeli, per la presenza di uomo che, con fare insistente e molesto, stava suonando ai citofoni di diverse abitazioni alla ricerca di una donna. Non riuscendo a trovarla era andato in escandescenza, tentando di scavalcare la recinzione di un alloggio.

I poliziotti del commissariato di Assisi, giunti sul posto, hanno intercettato e sottoposto a controllo l’uomo – un cittadino tunisino, classe 1986, con a carico precedenti di polizia – che è risultato irregolare sul territorio nazionale. Il 37enne, visibilmente agitato, ha iniziato a opporre resistenza agli agenti, minacciandoli di morte. Dopo averlo sottoposto a controllo, gli operatori hanno rinvenuto un grosso coltello a scatto, una somma di quasi novemila euro in contanti, due telefoni cellulari e un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I controlli sono stati poi estesi anche al domicilio del 37enne e hanno consentito di recuperare un bilancino di precisione, alcuni frammenti di hashish e un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Il cittadino straniero è stato tratto in arresto per i reati di resistenza, minaccia a pubblico uficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato messo a disposizione dell’ Autorità giudiziaria in carcere.

