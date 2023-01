Umbria: Gubbio, è morto l'ex sindaco Sanio Panfili

09 gennaio 2023 a

E' morto a 76 anni Sanio Panfili, ex sindaco di Gubbio dal 1975 al 1985 per il Partito comunista italiano. E' stato anche consigliere regionale ed assessore provinciale.

Cordoglio a Gubbio e non solo per la scomparsa dell'ingegnere noto anche per la sua passione per la fotografia attraverso mostre e pubblicazioni.

Condoglianze sono state espresse dal sindaco di Gubbio Filippo Stirati che ne ha ricordato Panfili anche come figura di riferimento per sport e associazioni. "Con Sanio Panfili - spiega Stirati - se ne va un importante pezzo di storia della vita politica e istituzionale non solo della città di Gubbio ma dell’intera regione, una perdita per me dolorosa anche sul piano personale, visto il legame e l’amicizia oltre che la comune storia amministrativa, che ci ha visto spesso collaborare anche in anni lontani". I funerali si terranno martedì 10 gennaio alle 15 nella chiesa di San Giovanni.

