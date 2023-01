Umbria, 3 milioni di euro di incentivi per nuovi posti di lavoro. Assunzioni per le fasce vulnerabili

09 gennaio 2023 a

“Nei prossimi giorni lanceremo – spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni - un piano straordinario di incentivi all’occupazione a valere sulle risorse residue della Programmazione 2014-2020". Oltre tre milioni di euro per stimolare nuovi assunzioni rivolti ai target più vulnerabili. Non sono ancora stati definiti i settori ma l'ammontare sì. E' stato anche stilato un bilancio sui fondi già impiegati.

L’Arpal Umbria, l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, ha diffuso attraverso il proprio sito web i dati aggiornati sulla spesa del Fondo Sociale Europeo di propria competenza. Al 31 dicembre 2022, la spesa 2014-2020 ha raggiunto un ammontare complessivo di 80 milioni di euro.

“Risultati davvero eccellenti - dichiara Fioroni - in particolare guardando al 2022, anno nel quale la spesa è stata pari a 17,5 milioni con una crescita del 28% rispetto al 2021. Complessivamente - continua Fioroni - registriamo un netto miglioramento della performance di attuazione del Por Fse negli ultimi anni. A fronte di una media annuale nel triennio 2016-18 pari a 7,6 milioni, nel triennio 2019-2021, nonostante le note criticità e le difficoltà avute a causa della pandemia, la media annuale cresce ad 11,7 milioni, per aumentare ancora con il risultato così lusinghiero del 2022, che è completato dall’accelerazione impressa dall’agenzia anche sulle risorse di Fse impegnate, con 14,7 milioni di euro nel 2022, con il raggiungimento di un target complessivo di oltre 95 milioni e un incremento rispetto al 2021 del 18,2 per cento”.



“Siamo già al lavoro con il direttore di Arpal – sottolinea l’assessore - per l’avvio del Piano 2021-2027 approvato a dicembre dalla Commissione europea, grazie al quale potremo effettivamente attuare una serie di misure messe in campo nell’ambito di una più ampia strategia, che vede le politiche attive e le politiche industriali finalmente integrate per rispondere ai bisogni dei cittadini, del territorio e del tessuto produttivo”.

