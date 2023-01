Perugia, dodici posti disponibili per il Servizio civile alla Caritas

09 gennaio 2023 a

a

a

.C'è tempo fino al 10 febbraio per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024. Caritas italiana vede finanziati complessivamente 181 progetti in Italia, per un totale di 1.663 posti, e 10 progetti all’estero per 46 posti. Tutti i progetti proposti dalla Caritas Italiana hanno una durata di 12 mesi. Nell’ambito del programma regionale Fratelli tutti a cui partecipano tutte le Caritas diocesane della regione Umbria, la Caritas di Perugia-Città della Pieve ha ottenuto il finanziamento di tre progetti per un totale di 12 volontari.

Capi di abbigliamento contraffatti sequestrati e donati alla Caritas

Per candidarsi occorre avere tra i 18 e i 28 anni e i requisiti richiesti sono quelli previsti dal D.Lgs 40/2017. Per scoprire che cosa è il servizio civile è utile https://scelgoilserviziocivile.gov.it/scopri-il-servizio-civile/ mentre per scegliere il progetto Caritas di interesse si può accedere al sito nazionale https://www.caritas.it/bando-volontari-servizio-civile-2022/ o alla pagina dedicata sul sito diocesano https://www.caritasperugia.it/servizio-civile/ . Le domande vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. Per info scrivere a [email protected] . Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto e l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è pari a 444 euro.

Il direttore della Caritas diocesana di Perugia, don Marco Briziarelli, parla di una grande opportunità per i giovani e per la comunità locale: "Servendo la persona umana e la comunità ferita dalla povertà, dall’emarginazione, dalla guerra e dalla propria stessa fragilità, il servizio civile diventa occasione preziosa di crescita per tanti giovani che camminano verso l’età adulta alla ricerca della propria piena vocazione umana. Sperimentarsi e mettersi alla prova nell’animare e custodire la comunità così come la dignità della vita dell’altro, nella concretezza dell’attività proposta dai progetti, può essere luce e segno che illumina la strada verso l’età adulta e il compimento della propria realizzazione personale".

Come vivono i profughi ucraini a quasi un anno dall'inizo della guerra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.