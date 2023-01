Addio a Roberto Gentile, domani il funerale. Laura Pausini: "Mancherai a tutti"

09 gennaio 2023 a

Il mondo della musica si è stretto intorno a Radio Subasio piangendo Roberto Gentile, speaker conosciutissimo in tutta Italia, venuto a mancare all'età di 55 anni. Da diverse settimane assente dal suo classico spazio del mattino a causa della malattia, nella notte tra sabato e domenica è arrivata la notizia che nessuno voleva ascoltare. “Roberto Gentile, non è più tra noi” si legge nel comunicato ufficiale, che i suoi cari hanno voluto affidare a quella radio che per lui era una seconda casa. Non sono mancati messaggi da parte di alcuni dei cantanti più importanti del mondo della musica italiana. Prima fra tutti Laura Pausini, affranta da questa perdita: “Mio adorato Roby mancherai a tutti, ti voglio bene“. Increduli Pau dei Negrita, Giorgia, Paolo Belli.

Radio Subasio in lutto, addio allo speaker Roberto Gentile

“Che dispiacere enorme” sono state invece le parole di Emma Marrone, già provata in questi mesi dalla perdita dell’amato papà Rosario. Michele Zarrillo, senza parole, ha scritto semplicemente: “Roberto, amico mio carissimo“. Federico Zampaglione, attraverso il profilo dei Tiromancino, ha voluto affidare a un lungo commento il suo ricordo dello speaker: “Una persona favolosa e un professionista unico. Questa notizia fa davvero male. Ciao amico ti terrò sempre nel cuore, come una delle persone migliori che io abbia incontrato in oltre 30 anni di carriera“. I funerali si terranno domani 10 gennaio alle ore 15 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi.

