Perugia, palco smontato: riprendono i lavori alla Fontana Maggiore

Gli interventi di messa in sicurezza interrotti per le operazioni di allestimento Capodanno Rai

09 gennaio 2023 a

a

a

Finite le operazioni di smontaggio del super palco Rai, piazza IV Novembre torna alla sua maestosa bellezza e potranno riprendere i lavori di messa in sicurezza della Fontana Maggiore. Infatti dopo l’ispezione del 5 dicembre, si è constatata “l’urgenza di effettuare interventi di salvaguardia, per far fronte alla situazione di pericolo riscontrata nella sua globalità e in particolare al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio all’integrità del bene monumentale”, riporta l’atto. La lista dei lavori - già iniziati - è lunga. Dall’amministrazione comunale è stato un intervento di somma urgenza da 18 mila euro.

