Amelia, giovane dà in escandescenze in una casa. Intervengono i carabinieri

09 gennaio 2023 a

a

a

Momenti di tensione e paura nel corso della mattinata di domenica 8 gennaio a Fornole, quando i carabinieri sono dovuti intervenire presso l'abitazione di un giovane del luogo per indurlo a più miti consigli, dopo che aveva dato in escandescenze. Il giovane, che risiede nella frazione del Comune di Amelia, si è opposto all'intervento dei militari dell'Arma, e c'è voluto un certo spiegamento di forze per calmarlo. Sul posto anche un'automedica e il 118. Non si conoscono al momento le ragioni che hanno spinto il giovane a perdere il controllo scagliandosi anche contro gli operatori intervenuti per riportare la situazione sotto controllo.

Rissa a Fontivegge: Procura apre fascicolo e comitato dei residenti chiede lo stop della vendita di alcol

A seguito dell'interessamento dei militari di Amelia il giovane è stato condotto in un luogo di cura. Le autorità sanitarie preposte dovranno valutare se attivare un trattamento di cura ad hoc. Il giovane in questione aveva già dato segnali di problematicità nei mesi scorsi. In particolare le cronache ne hanno trattato a fine estate, a seguito di un parapiglia avvenuto con il personale di sorveglianza e sicurezza in servizio presso il festival Art Fall, manifestazione che come hanno ricordato gli organizzatori si è comunque svolta nel totale rispetto reciproco e in un clima di sana festa, salvo quel singolo episodio, assolutamente individuale, dove nessun avventore è rimasto coinvolto.

Aggredisce sei persone tra cui una bambina di 4 anni, arrestato 42enne

Le indagini dei carabinieri su quanto accaduto a Fornole di Amelia, nel corso della mattinata di domenica 8 gennaio, sono ancora in corso e proseguono a ritmo serrato. E tutto lascia pensare che la vicenda sarà delineata in tutti i dettagli sin dalle prossime ore. La notizia si è subito diffusa nel piccolo borgo creando una certa apprensione tra i residenti. Del caso è stata informata anche l'amministrazione comunale per tutte le determinazioni di propria competenza. Gli investigatori dell'Arma hanno raccolto diverse testimonianze per chiarire la vicenda e ricostruire la dinamica in modo più preciso e definito.

Aggredisce la moglie gravemente malata: arrestato marito violento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.