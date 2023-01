Umbria, clima impazzito fioriscono rose e papaveri

Sabrina Busiri Vici 09 gennaio 2023 a

L’inverno che non c’è spaventa anche in Umbria. Roseti e alberi di mimose fioriti, papaveri nei campi, asparagi nei boschi e poi api e mosche. Le vette dell’Appennino brulle si scorgono in lontananza.

“Un clima che spaventa - commenta Michele Cavallucci di Perugia meteo - A dicembre e nella prima decade di gennaio abbiamo registrato nel territorio temperature massime di 7-8 gradi sopra la media stagionale e addirittura le minime hanno superato di 10 gradi i livelli standard”. In attesa che la stagione mostri la sua vera natura, nella pagina Facebook di Perugia meteo crescono le segnalazioni delle anomalie create da questa finta primavera. C’è chi ha l’orto con il rosmarino completamente fiorito e chi un rigoglioso roseto in giardino. Chi vede sbocciare mirto e melograno. E ancora, margherite sul parto. C'è poi chi paventa gli effetti di gelate tardive su queste fioriture anticipate e chi commenta “mangeremo tanti di quei pesticidi che la metà basterà... senza gelate a gennaio qualsiasi larva d'insetto infestante può potenzialmente passare l'inverno”. Sorpresa e allarme sono generalizzati.

“Il rischio è concreto”, sostiene Coldiretti. “Nelle prossime settimane le repentine ondate di gelo notturno potrebbero bruciare fiori e gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti futuri. Si accentua - sottolinea la Coldiretti - la tendenza al surriscaldamento in Italia dove la classifica degli anni più roventi negli ultimi due secoli si concentra nell’ultimo decennio e comprende nell’ordine dopo il 2022 il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2020. Il cambiamento climatico è stato accompagnato da una evidente tendenza alla tropicalizzazione che - continua la Coldiretti - si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi. L’agricoltura - conclude la Coldiretti - è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con conseguente danni ingenti”.

Una perturbazione è in arrivo, rassicura Cavalucci. Nelle prossime ore le temperature dovrebbero tornare a livelli di normalità. “Non arriverà il grande freddo ma semplicemente l’inverno nei prossimi giorni a cominciare dalla notte fra domenica 8 e lunedì 9 gennaio”. Il maltempo in arrivo interesserà l’Umbria con inevitabile calo termico che si farà sentire nella giornata fin dalla giornata di lunedì 9 “quando, probabilmente e, nel caso, finalmente, potremo rivedere le cime appenniniche innevate, a partire dai 1300-1400 metri di quota, localmente a quote più basse - conclude Cavallucci - Per il prosieguo? Dovremo attendere il fine settimana prossimo, probabilmente, per nuove precipitazioni da confermare".

La foto è di Luisa Tomassini ed è stata concessa dal profilo Facebook Perugia meteo

