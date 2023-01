Terni, il piano del Comune frena sulle grandi superfici di vendita

Maria Luce Schillaci 09 gennaio 2023 a

a

a

A Terni commercio sotto la lente di palazzo Spada. Dopo la preadozione in giunta del documento di programmazione delle attività commerciali, adesso, come da normativa, inizia la fase della concertazione. Il Comune, con gli assessori all’Urbanistica Federico Cini e al Commercio Stefano Fatale, incontrerà tutte le associazioni di categoria, datoriali e sindacali del settore. Il primo tavolo è previsto per giovedì. Focus iniziale sulla grande e media distribuzione mentre per il centro storico ci sarà più in là una seconda fase dedicata. “Accoglieremo e valuteremo tutte le varie proposte che potrebbero venire fuori nell’incontro - spiega Fatale. Il documento al momento mette in primo piano le zone delle medie e grandi distribuzioni, si valuterà la situazione, aperti al contributo delle associazioni. Per il centro storico è previsto un monitoraggio delle attività, ma questo riguarderà la seconda fase degli incontri”.

“Inizia così - commenta l’assessore Cini - la fase di concertazione relativa alla programmazione commerciale del Comune, con l’obiettivo di fare tutti insieme un importante passo in avanti in tema di governo del territorio e di supporto alle attività commerciali vecchie e nuove”. Il documento preadottatto in giunta è corposo con le sue 140 pagine che centrano molti obiettivi: salvaguardia dei negozi medio-piccoli spesso schiacciati dai grandi centri commerciali, rilancio del centro storico, valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, aumento delle tecnologie e del trasporto pubblico. “Tra gli obiettivi di fondo - si legge nel documento - il ruolo fondamentale di prossimità dei servizi commerciali di vicinato e delle medie superfici, nel contribuire alla qualità della vita dei quartieri e in genere dei nuclei residenziali, da preferire alla concentrazione delle grandi superfici di vendita, da cui possono più facilmente e più gravemente derivare squilibri urbanistici e marginalizzazione delle aree più esterne; una maggiore accessibilità della rete commerciale se integrata al tessuto residenziale, con positive ricadute sulla fruibilità da parte degli utenti, compresa la crescente popolazione anziana, nonché sul sistema della mobilità a favore del trasporto pubblico rispetto a quello privato e alle sue ricadute negative”. Sulle medie e grandi superfici ci sono i numeri: oltre 270 mila metri quadrati di superficie commerciale di cui poco meno di 167 mila destinate alle medio-grandi superfici di vendita e circa 109 mila alle attività di vicinato.

Più nel dettaglio: “Una buona diffusione degli esercizi nelle zone residenziali ad eccezione della zona di Campomicciolo, una forte presenza nella zona del centro che ha il primato della maggiore quantità di superfici commerciali, una espansione nelle aree industriali con forte prevalenza verso la zona di Maratta”.

