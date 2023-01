Perugia, l'accoglienza dei profughi ucraini a quasi un anno dall'inizio della guerra

Sabrina Busiri Vici 09 gennaio 2023 a

Diciotto persone, fuggite dall’Ucraina dopo lo scoppio della guerra e ancora ospiti della Caritas diocesano di Perugia e Città della Pieve. Sei mamme e dodici bambini, tutti in età scolare. Da marzo scorso sono stati accolti a Perugia, nel capoluogo di regione, dove hanno trascorso un anno doloroso alleviato da gesti di solidarietà sempre in attesa di ritornare in patria. “Tornare è sempre il loro desiderio più forte”, riporta Silvia Bargelli della Caritas diocesana.

Tutti e diciotto vivono in una struttura dei frati Cappuccini, in città, già adibita a luogo di accoglienza. Gli ospiti ucraini hanno a disposizione un piano dello stabile dove hanno una zona giorno comune, le camere, il bagno e, in mancanza di cucina, sono stati attivati loro i buoni per la mensa Caritas. Ma come hanno trascorso questi mesi lontano dalle loro case e dai loro affetti? “I bambini si sono inseriti tutti nelle scuole della città e procedono negli studi - racconta Bargelli - Alcuni d loro fanno anche attività sportive perché già frequentavano corsi specifici, come nuoto sincronizzato, in patria.

Le mamme, invece, sono costantemente alla ricerca di lavoro, tutte hanno svolto temporanee occupazioni ma niente di stabile. Nel frattempo portano avanti corsi di formazione e imparano la lingua italiana seguendo lezioni all’Università per stranieri. Sono tutte donne, sui quarant’anni, che hanno un alto livello di istruzione e a loro resta facile apprendere la nostra lingua e i nostri usi e costumi. Anche se in loro è costante il desiderio di ritornare a casa. E loro attendono. Con pazienza.

A Perugia la Caritas interviene anche a sostegno delle famiglie ucraine distribuendo le tessere per gli empori. Tessere che sono rilasciate a chi vive nella diocesi e ha una sistemazione autonoma da amici o parenti. “Sono in duecento le tessere rilasciate per accedere ai cinque empori Caritas - spiega ancora Bargelli - Inizialmente si era arrivati a quota 300 ma in estate molti sono tornati a casa e il numero è sceso attestandosi appunto sulle 200 unità”.

Infine a Perugia hanno trovato accoglienza stabile altre 20 persone nella struttura di Montemorcino seguita dalla cooperativa Unitatis Redingratio.

La guerra fa ancora paura e non è il momento ancora per queste persone di tornare a casa.

