Perugia, pedoni discriminati a Fontivegge: sovrappasso da un milione di euro inagibile da 5 anni

Alessandro Antonini 08 gennaio 2023 a

Fontivegge non è un quartiere per pedoni. Sovrappassi chiusi o non praticabili per disabili, per chi ha passeggini al seguito o difficoltà a deambulare. I residenti tornano a chiedere l’attenzione delle istituzioni. Alla verifica sul posto i riscontri ci sono. Partiamo da piazza del Bacio, non accessibile per mamme con bambini. Da piazza Vittorio Veneto le scale non vedono passaggio alternativi. Niente ascensori. Occorre entrare dalla parte opposta, ossia dal parco e dalla pista di skate. Se però si vuole attraversare la tre corsie di via Mario Angeloni con il sovrappasso pedonale ci sono scalini e salite. I montascale installati proprio per portatori di handicap e passeggini non sono in funzione. Sopra ci sono cartelli di Busitalia con su scritto: “Montascale momentaneamente non funzionante”.

Con tanto di traduzione in inglese. Del perché della mancata attivazione non è dato sapere.

Il problema è che chi non utilizza questo accesso è costretto all’attraversamento a raso. Molti lo fanno per andare alla farmacia sotto via Canali. Con il passeggino o in carrozzina non c’è verso neanche di accedere al sottopasso. “Vorremmo girare all'assessorato competente - fa sapere Giulietto Albioni del comitato Progetto Fontivegge - la risoluzione del quesito posto da tre donne extracomunitarie, avrebbero potuto essere anche italiane, circa l'attraversamento di via Settevalli, all'altezza della farmacia Fontivegge, con carrozzine aventi a bordo neonati, senza correre il rischio di essere investite, dato che sarebbe stato loro impossibile usufruire del sottopasso presente in quel luogo.

Lo stesso problema esiste per attraversare via Angeloni col sovrappasso, per piazza del Bacio e la Coop non si può certo volare. Si potrebbero rimettere in funzione le scale mobili, ferme da anni? Molte volte ci si perde dietro a problemi che potrebbero attendere e non si pone rimedio a cose della massima utilità per i cittadini”, conclude Albioni. Spostandosi di qualche centinaia di metri verso l’inizio di via Settevalli, all’altezza di via del Macello, un altro sovrappasso pedonale è bloccato, chiuso, perché cade a pezzi, da circa 5 anni. Inizialmente i 15 mila euro che servono per rifare la pavimentazione erano dovevano essere nel bilancio - stando agli annunci - ma poi questa posta non è stata più prevista. La struttura è costata un milione di euro. Appena inaugurata ha iniziato a perdere cemento. Nel settembre del 2018 è stata chiusa e da allora non è stata più riaperta. Così centinaia di persone tutti i giorni sono costrette ad attraversare le quattro corsie di marcia che, nonostante il semaforo, sfrecciano veloci. Un pericolo quotidiano. Tornando a via Angeloni, Albioni rileva anche la pericolosità dell’attraversamento pedonale in via Canali, troppo a ridosso dell’incrocio con la tre corsie. Criticità, pure questa, segnalata da anni e mai risolta.

