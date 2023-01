Umbria, nel 2022 aumento del 39,1% di profughi e richiedenti asilo nelle strutture di accoglienza

Alessandro Antonini 09 gennaio 2023 a

a

a

Lo scorso anno sono aumentati gli sbarchi. Ed è cresciuto il numero di profughi, rifugiati e richiedenti asilo accolti. E’ successo in Italia e anche in Umbria, dove la percentuale di incremento è risultata superiore rispetto a quella del Belpaese. Si resta all’interno della quota assegnata in rapporto alla popolazione, cioè il 2%, ma le strutture di accoglienza del cuore verde nel 2022 hanno ricevuto più ospiti - in rapporto alla quota dell’anno precedente - della media delle altre regioni. Lo dicono i dati aggiornati al 31 dicembre del ministero dell’Interno, alla voce cruscotto statistico immigrazione.

Non ci sono emergenze, ha già fatto sapere la prefettura di Perugia lo scorso novembre, sottolineando come buona parte degli arrivi si sia verificata a partire da giugno di quest'anno. Andiamo con ordine. Il monitoraggio dei flussi del Viminale al 31 dicembre del 2021 rilevava 1.178 migranti ospitati nei centri di accoglienza regionali più 346 nei centri Sai - il Sistema accoglienza integrazione prima noto come Sprar - dedicato ai rifugiati e richiedenti asilo. In tutto 1.524. Lo stesso ministero al 31 dicembre 2022 per l'Umbria fornisce questi numeri: 1.684 migranti nei centri di accoglienza e 436 nei Sai. Ossia 2.120 su base regionale. Un incremento di 596 unità pari al 39,1%.

Avanzano oltre 643 mila dosi di vaccino anti Covid in regione. D'Angelo: "Diamole all'Africa"

Su base nazionale si è passati da 78.421 a 107.268 sempre nei dodici mesi di cui sopra, con un aumento del 36,7%. Le quote sono variabili mese su mese e il grosso degli arrivi si è registrato a partire da giugno. Nei mesi estivi si sono registrati circa 600 arrivi, come ha confermato al Corriere dell’Umbria il prefetto della provincia di Perugia, Armando Gradone. Di questi circa 530 nella provincia del capoluogo e il resto in quella di Terni. Perché questa differenza? Nel Ternano era già stata raggiunta la quota di ripartizione prevista.

La prefettura perugina sta lavorando alla nuova procedura di gara per la dislocazione delle strutture di accoglienza: l’obiettivo è una distribuzione più omogenea. “Più le presenze dei migranti accolti sono diffuse sul territorio più risultano sostenibili”, aveva spiegato Gradone due mesi fa al Corriere dell’Umbria. Questo significa ribaltare i criteri di ripartizione: passare dall’accentramento nelle grandi città alla parcellizzazione nelle aree scoperte, con l’assegnazione di migranti in immobili adeguati anche nei piccoli comuni.

Profughe ucraine accolte con 80 cani: scattano le denunce in Procura

Redistribuire i carichi su più enti locali e non concentrarli solo sui centri più grandi è decisivo anche per allargare la rete volontariato e di “enti caritatevoli”.

Sì perché all’accoglienza deve seguire l’integrazione. Altrimenti si creano i ghetti, con tutte le problematiche di ordine pubblico e sicurezza già note alle cronache.

Coltellate tra ucraini per divergenze politiche al centro di accoglienza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.