Terni, manca documento. A rischio la vacanza in Spagna di due minorenni

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura capitata a un ragazzo di 13 anni e una ragazza di 12, entrambi di Terni, che dovevano partire per una vacanza a Barcellona con i nonni. Ma c’era un intoppo burocratico, mancava un documento firmato da entrambi i genitori dei minori per dare il permesso al viaggio in Spagna ai due fratelli. Il cavillo burocratico ha rischiato di fare saltare la vacanza, ma grazie all'intervento tempestivo dell' ufficio passaporti della Questura di Terni si è tutto risolto per il meglio.

E così nonni e nipoti sono partiti per la destinazione tanto desiderata. Era uno dei regali che i nonni avevano voluto fare ai ragazzi. Tutto è accaduto giovedì mattina quando nonni e nipoti sono arrivati all'aeroporto di Roma Fiumicino per imbarcarsi sul volo che li avrebbe portati a Barcellona.

Durante il controllo dei documenti all'imbarco mancava quello in cui i genitori davano l'ok affinchè i ragazzi andassero all'estero con i nonni. Evidentemente a qualcuno era sfuggito il documento da allegare. A quel punto i ragazzi hanno avvertito i genitori e uno zio che si sono immediatamente attivati con l'ufficio passaporti della Questura. Qui i genitori hanno firmato immediatamente il documento, ovvero la dichiarazione di accompagnamento, che ha permesso ai ragazzi di partire alla volta della Spagna. Genitori e zio hanno ringraziato la Questura di Terni per aver sbloccato in tempi record tutta la documentazione necessaria.

