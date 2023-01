Assisi, Roberto Gentile morto: lutto a Radio Subasio per l'addio allo storico speaker

08 gennaio 2023 a

a

a

Lutto a Radio Subasio, l'emittente radiofonica umbra piange Roberto Gentile storico speaker morto all'età di 55 anni che da diversi mesi non era in onda a causa di problemi di salute.

Don Gianfranco Formenton non ce l'ha fatta. Dolore e cordoglio in città

A darne notizia la stessa emittente di Viole di Assisi: “Roberto Gentile, non è più tra noi. Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre 'noi siamo una famiglia'. Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto 'andiamo a vincere' che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui”.

E' morto Giannattasio, ex allenatore del Perugia

Gentile era nato a Roma ma cresciuto ad Assisi. Dove poi era tornato ad abitare e lavorare dopo l'università a Pisa e l'esperienza a Radio Rai. Pochi giorni fa Gentile aveva voluto mandare un saluto al suo pubblico - la sua fascia oraria era quella del mattino - ringraziandolo per l'affetto che aveva dimostrato nei suoi confronti nelle ultime settimane in cui era stato sostituito da Vera Torrisi e Stefano Pozzovivo.

Federica, la moglie di Paolo Rossi: "Ciao anima bella, che Pablito possa accoglierti e rassicurarti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.