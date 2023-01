Narni, gratta un biglietto del Miliardario da cinque euro e ne vince 300 mila

08 gennaio 2023 a

Gratta un biglietto da 5 euro e ne vince 300 mila. Un bel modo per iniziare il nuovo anno. La maxi vincita è stata messa a segno al Gratta e vinci con un tagliando de “Il miliardario” sabato 7 gennaio nella tabaccheria delle sorelle Giacinti in via della Stazione a Narni Scalo. “La vincitrice era molto emozionata - spiega Susy Giacinti - tanto che appena ha grattato il biglietto e ha visto che aveva vinto era, a dir poco, incredula. Mi ha chiesto di controllare se era vero che aveva vinto 300 mila euro. Ho immediatamente effettuato il controllo e non c’erano dubbi. A quel punto c'era anche la conferma. La donna ha aspettato qualche secondo e poi mi ha chiesto come doveva fare per riscuotere il premio.

Le ho spiegato i vari passaggi e poi è uscita. Era davvero contenta di questa importante vincita. E anche io - afferma - sono davvero molto felice per lei”. Alcuni anni fa, nella stessa tabaccheria di Narni Scalo, c'era stata una vincita da 100 mila euro sempre con un biglietto de “Il miliardario”, poi ancora sei vincite da 10 mila euro. Dunque la dea bendata si è fermata allo Scalo per regalare un biglietto da 300 mila euro alla fortunata che sicuramente ieri sera avrà festeggiato.

Ora, però, la vincitrice dovrà fare tutti i passaggi necessari per ritirare il premio che corrisponde alle vincite di fascia alta, ovvero quelle superiori ai 10 mila euro. Il biglietto, in questi casi, deve essere presentato o fatto pervenire all'Ufficio premi lotterie nazionali a Roma oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo. Se la scelta è la banca, è questa che provvederà esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi lotterie nazionali, rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta. A Narni Scalo ora si sta cercando di capire chi è stata la fortunata che con un piccolo investimento ha ottenuto un bel gruzzolo. Per ora non è uscita allo scoperto, ma forse nei prossimi giorni la vincitrice brinderà ai 300 mila euro con amici e familiari.

