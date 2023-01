Terni, parte il restyling di via Oberdan. Ma i parcheggi saranno salvati

Antonio Mosca 08 gennaio 2023 a

E’ pronto il piano attuativo per via Oberdan in variante al piano regolatore del Comune di Terni. Tutta la zona sarà interessato da un ampio progetto di restyling. Prima di tutto sarà demolita la palazzina accanto all’edicola che da anni versa in uno stato di completo abbandono. E all’incrocio con viale Battisti e via Tito Oro Nobili sarà realizzata una rotatoria per decongestionare il traffico. I tempi sono stretti. L’impresa privata, che si occupa dei lavori, ha fretta di iniziare. E il Comune è pronto a fare quanto di sua competenza ovvero procedere rapidamente con l’approvazione della variante al Prg. “Il piano - conferma l’assessore all’Urbanistica, Federico Cini - è stato messo a punto in tutti i dettagli. Nei prossimi giorni andrà in giunta e poi passerà all’esame del consiglio per l’adozione definitiva”. I lavori, di conseguenza, avranno inizio entro un paio di mesi al massimo.

L’intervento riguarda un’area della città densamente abitata, un crocevia strategico per chi si dirige verso il centro. Per anni via Oberdan (nella foto) è stata abbandonata al suo destino. “Ma ora - assicura l’assessore leghista - si volta pagina”. La proprietà della palazzina diroccata, che sarà rasa al suolo, è della famiglia Pierini mentre i lavori saranno eseguiti dalla ditta Bonus Immobiliare. Sarà quindi costruito un nuovo edificio in linea con gli standard edilizi più moderni, leggermente più alto dell’attuale. Per l’esattezza la superficie di costruzione disponibile è di 680 metri quadrati. Nei piani superiori, su un’area di 580 metri quadrati, ci saranno appartamenti privati mentre, al piano terra, troveranno posto delle piccole superfici commerciali.

Nelle scorse settimane la Regione ha stabilito che il piano attuativo di cui si tratta non dovrà essere sottoposto a Vas, valutazione ambientale strategica, e questo ha contribuito ad accelerare ulteriormente l’iter burocratico. L’obiettivo è quello di rivitalizzare una zona della città che a stento regge il passo di fronte alla concorrenza agguerrita dei nuovi centri commerciali. Il piano attuativo è stato rinviato più volte anche per i problemi legati all’area di sosta, situata dietro l’edicola, al servizio dei residenti dei palazzi che si affacciano sulla strada. Il timore di molti era che il numero dei parcheggi sarebbe stato drasticamente tagliato. Ma l’assessore Cini rassicura i residenti e tiene a precisare che “il progetto di riqualificazione della via avrà solo effetti positivi sui parcheggi esistenti. L’area di sosta già esistente sarà rimessa a posto e non ci sarà una riduzione dei posti a disposizione delle auto”. Certo è che la costruzione della nuova rotatoria comporterà inevitabilmente dei disagi per il traffico. Ma dal Comune assicurano che i problemi saranno ridotti al minimo e che comunque, una volta completati i lavori, andrà meglio per tutti.

