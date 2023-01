Perugia, Cp carni, largo ai giovani: cambio di guardia nella storica macelleria

Sabrina Busiri Vici 08 gennaio 2023 a

a

a

A Perugia cambio di guardia nella storica macelleria Cp Carni in via della Pecara.

Gmf Gruppo Unicomm investe sul futuro: un mese in più di maternità alle collaboratrici

Solo qualche giorno fa l’annuncio: dopo 60 anni di attività, Cp carni conclude un importante capitolo della sua vita. I titolari, infatti, giovedì 5 gennaio hanno chiuso i battenti e salutato la clientela. Affezionatissima. Cp carni è, infatti, considerato un caposaldo del commercio cittadino fondato dall’imprenditore Massimo Pauselli con il supporto della moglie Anna Bonaca e poi fatto crescere dalla professionalità e dalla qualità apportata dal socio Enzo Casciari, prima come collaboratore e poi, dal 1980, parte integrante della società, con la moglie Dolli Ceccarelli. I tanti riconoscimenti cittadini e di categoria ricevuti negli anni ne sono una testimonianza.

Il Natale porterà 5 mila assunzioni



Ma poiché una fine è anche un nuovo inizio, le porte di Cp Carni si sono subito riaperte e sono iniziati i lavori di riallestimento del locale. “Nel segno della continuità”, precisa Leonardo Vaiani, il nuovo titolare. Trent’anni, di Magione, Leonardo cercava il momento giusto e la motivazione più forte per fare il salto: mettersi in proprio. “Finora ho lavorato come dipendente, poi questa estate l’incontro con Enzo, nel mese di agosto, e le mie prospettive di vita sono cambiate, ho deciso di imbarcarmi nell’impresa e iniziare questa nuova attività che dovrà rispettare in tutto e per tutto la sua storia a cominciare dal mantenimento dei dipendenti, tre persone che rimarranno con me. Poi si aggiunge la mia ragazza dietro il bancone”.

Vaiani, inoltre, per ribadire il concetto della continuità aggiunge: ”Saranno gli stessi anche i fornitori: Enzo si serviva da un allevatore di Villanova e io farò altrettanto”. Mentre il nuovo titolare di Cp Carni è al lavoro per il riallestimento i passaggi dei clienti, non a conoscenza del cambiamento, è continuo. C’è chi addirittura si innervosisce scoprendo di non poter fare l’acquisto preventivato. “E ora senza la galantina di Enzo come posso fare?”, dice una signora affacciandosi alla porta. “Aspettare solo qualche giorno e la troverà di nuovo”, risponde Vaiani che assicura; “Si apre lunedì 9 gennaio e faremo una festa di inaugurazione sabato 14”.

Collestrada, ampliamento da 90 milioni e 600 nuovi posti di lavoro





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.