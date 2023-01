Perugia, Natale d'oro: in 12 mila tra Galleria nazionale dell'Umbria e Pozzo etrusco

Sabrina Busiri Vici 08 gennaio 2023 a

Da Natale all’Epifania il turismo a Perugia ha dato risultati migliori del periodo pre pandemico. E’ quanto si rileva dai riscontri appena arrivati degli operatori. Soprattutto dai dati che emergono anche dai circuiti museali.

In questo ultimo weekend le prenotazioni sono arrivate anche last minute. Simone Fittuccia di Federalberghi Umbria parla di effetto “concertone di Capodanno in Rai che dà il la a un periodo di vera ripresa: il 2023”. "Nel capoluogo di regione il trend è in aumento costante”. Lo certifica sempre Federalberghi: “Dal 27 in poi c’è stato un crescendo forte fino all’Epifania”. Aumentata anche la permanenza media di qualche punto, arrivando a toccare i due giorni e mezzo. Non sono mancati gli stranieri che in questi ultimi due anni erano spariti durante il periodo natalizio. Veniamo quindi ai dati riscontrati da maggiori musei della città. La Galleria nazionale, grazie anche all’effetto combinato riapertura e prossimo evento Perugino, ha raggiunto 5.926 visitatori dal 24 al 6 gennaio (il giorno di Natale è stata chiusa ndr). Con una media di quasi 500 persone al giorno e punte straordinarie di 1.400 visite raggiunte il primo dell'anno. “Il primo gennaio è stato risultato straordinarioin cui bisogna però considerare l’elemento gratuità previsto nella prima domenica del mese - specifica Marina Bon Valsassina della Gnu -. In generale possiamo parlare di consistente crescita anche rispetto ai flussi estivi, comunque già consistenti”.

Ottimo risultato anche per il Pozzo Etrusco che raggiunge, nello stesso periodo, quota 5.870 visitatori rispetto ai 5.700 del pre pandemia e ai 4 mila del 2022. “Grandissimo afflusso l’abbiamo avuto con l’inizio dell’anno - precisa Ranieri di Sorbello della Fondazione omonima. Per la casa museo di Palazzo Sorbello il numero raggiunto è di 800 persone durante le feste natalizie. Soddisfatta anche l’amministrazione comunale, il circuito museale della cappella di San Severo, palazzo della Penna e complesso templare di san Bevignate totalizza 2.500 ingressi in soli dieci giorni con una media di 250 visitatori al dì. In linea con i valori raggiunti pre pandemia.

