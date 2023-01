Perugia, baby gang del minimetrò: eseguito un altro arresto

Alessandro Antonini 08 gennaio 2023 a

E’ stato arrestato l’ultimo componente della baby gang del minimetrò. Gli altri sono già stati destinatari nei mesi scorsi di tre misure cautelari e sono indagati a vario titolo per estorsioni e rapine a coetanei.

Il giovane, da poco diciottenne, è stato fermato dai carabinieri solo per il caso di un furto di un cappellino nei confronti di due adolescenti sulla navetta del mezzo di trasporto perugino. Non è stato colto il flagranza bensì riconosciuto dopo che uno della gang ha rivelato agli inquirenti che anche lui era presente in quell’episodio.

E’ così scattato il riconoscimento fotografico e il ragazzo, italiano, appena maggiorenne, è stato arrestato e poi portato in una comunità, da cui peraltro proveniva. Lì era stato collocato anni prima come “vittima”. Dietro a questa e altre vicende legate alle cosiddette baby gang ci sono non di rado giovani con trascorsi difficili, violenze in famiglia e altri trascorsi difficili. Infanzie violate. Ma la giustizia segue il suo corso e con quest’ultimo arresto - effettuato dai carabinieri di Ponte San Giovanni - si dovrebbe essere chiuso il cerchio sul gruppo del minimetrò. L’avvocato difensore, Donatella Donati, precisa che l’unica contestazione relativa al suo assistito è quella del cappello rubato.

Gli stessi militari ponteggiani avevano fermato mesi fa un altro ragazzino terribile per reati simili. A novembre sono scattate tre misure, più una denuncia, per tre diciassettenni e un sedicenne, indagati dalla polizia per nove episodi ricostruiti in meno di un mese. Accerchiavano le vittime, tutti studenti minorenni, le minacciavano, anche con l'uso di coltello, e si facevano consegnare il denaro che avevano in tasca. Decine di euro o anche abiti firmati, come una felpa Nike da 120 euro. Non manca l'estorsione: con la scusa di farsi una foto avrebbero preso il cellulare di un malcapitato e prima di ridarglielo si sarebbero fatti consegnare 20 euro e 70 cent. C'è anche l'ipotesi di ricettazione: uno degli indagati avrebbe ricevuto ed utilizzato un abbonamento di trasporto per mezzi urbani rubato a uno studente perugino.

