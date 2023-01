Perugia, atti persecutori sulla famiglia: deve lasciare l'Italia per permesso di soggiorno non rinnovato

Ale.Ant. 08 gennaio 2023 a

Atti persecutori nei confronti della famiglia: niente rinnovo del permesso di soggiorno e conseguente addio all'Italia. Il Tar ha confermato la decisione della questura. L'uomo, straniero, attraverso l'avvocato Alberto Catalano ha fatto ricorso contro l'atto motivandolo con la necessità di “tutela della stessa famiglia e il suo diritto di continuare a esercitare l'attività lavorativa appresa proprio nel corso del soggiorno in Italia, oltre che di collegare le terapie mediche presso la Usl 1 di Perugia, ove risiede”.

La questura di Perugia gli aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno “per motivi di lavoro subordinato”. Questo perché c'è stata una condanna a un anno di reclusione in ordine al reato di atti persecutori commessi “in danno di una connazionale con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, e della di lei figlia condanna alla quale è seguito l'arresto in flagranza per ulteriori e ripetuti episodi di minaccia ed atti persecutori nei confronti delle medesime persone offese”.

