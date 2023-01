Amelia, Filippo Bernardini confessa il furto di mille libri inediti negli Usa

07 gennaio 2023 a

Filippo Bernardini, il giovane di Amelia accusato di frode telematica negli Usa, venerdì 6 gennaio, ha confessato di aver rubato un migliaio di manoscritti inediti di autori molto noti. Il 30enne, che rischia una condanna fino a 20 anni di reclusione, si è detto disponibile a pagare 88 mila dollari a titolo di risarcimento. La sentenza dei giudici americani del Tribunale di Manhattan è attesa il prossimo 5 aprile.

Nel mirino del giovane amerino, che era un impiegato di Simon & Schuster, autori del calibro di Margaret Atwood, Ethan Hawke e persino Dan Brown.

Lo scorso anno il 30enne (nella foto) fu arrestato a New York con l'accusa di essersi impossessato in modo fraudolento di romanzi inediti, camuffando la sua identità e spacciandosi per diversi operatori del mondo dell'editoria. E poi ottenne la libertà su cauzione. Ora la sua vicenda giudiziaria è arrivata a una svolta visto che ha ammesso le sue responsabilità.

