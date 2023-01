Orvieto, bambino si perde tra la folla. Ritrovato da carabiniere fuori servizio

07 gennaio 2023 a

Arrivato con i suoi genitori a Orvieto per assistere alla manifestazione dell’Epifania in piazza del Popolo, un bimbo, di appena 8 anni, è stato il protagonista di un insolito pomeriggio nel centro storico della città.

Durante la manifestazione, preso dai festeggiamenti, in un attimo di confusione, si è allontanato dai genitori per poi perdersi tra la folla. Per sua fortuna, però, un carabiniere, libero dal servizio, anche lui in giro con la sua famiglia, lo ha notato, e dopo essersi reso conto che era solo e visibilmente spaventato, dopo avergli chiesto come mai non ci fosse nessuno con lui e se avesse bisogno di aiuto, ha ascoltato il racconto del bambino. Poi ha allertato subito i militari dell’Arma in servizio, affinché potessero rintracciare quanto prima i genitori del piccolo che, nel frattempo, ancora un po’ spaventato dalla disavventura, per essere tranquillizzato, veniva fatto salire sulla macchina dei carabinieri intervenuti.

Arrivato quindi per vedere la Befana sulla sua scopa, veniva accolto dai carabinieri del luogo che, dopo averlo rassicurato e fatto distrarre a bordo della loro vettura di servizio, riuscivano, nel giro di pochi minuti, a rintracciare i suoi genitori che, nel frattempo, lo stavano cercando ininterrottamente. Il piccolo salutava i suoi nuovi amici in divisa e tornava tra le braccia di mamma e papà, molto più sereno e con un positivo ricordo di questa giornata di festa, che sicuramente non dimenticherà.

