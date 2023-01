Terni. Umbria Jazz 50 anni, Pagnotta: "Nessuna possibilità di un concerto nel Ternano a luglio"

Maria Luce Schillaci 07 gennaio 2023 a

a

a

Niente tappa ternana per il cinquantennale di Umbria Jazz a luglio 2023. A levare di mezzo ogni possibile speranza di assistere a un concerto nella città dell’acciaio è lo stesso patron del festival, Carlo Pagnotta, che parla chiaro come suo solito: i tempi non ci sono più, il cartellone dell’edizione di luglio è ormai chiuso e stanno già partendo le prevendite dei biglietti. La proposta era stata avanzata nei giorni scorsi dal consigliere comunale di Terni Civica, Michele Rossi.

Paolo Conte a Umbria Jazz 2023. Il 15 luglio concerto al Santa Giuliana

L’idea di Rossi ruotava attorno alla possibilità di organizzare un concerto a Villalago (foto in alto) dove 50 anni fa si svolse il primo evento dell’importante kermesse. Purtroppo però l’anfiteatro di Villalago è inagibile e risulta impossibile metterlo a disposizione per l’edizione UJ del prossimo luglio.

Il consigliere di Terni Civica, però, aveva rilanciato riformulando la sua proposta: “Credo - aveva detto - che si debba comunque fare del tutto perché l'edizione del cinquantesimo coinvolga in qualche modo anche il nostro territorio dove tutto ha mosso i primi passi. Nulla cambierebbe a livello di significato se almeno per un evento musicale celebrativo si prendessero in considerazione anche altri nostri luoghi, peraltro neanche troppo lontani da Villalago, come il lago di Piediluco o la Cascata delle Marmore, location dalla grandissima suggestione naturale. Situazioni sicuramente non facili che richiedono importanti sforzi organizzativi ed economici ma assolutamente non impossibili. Indispensabile in questi casi il sostegno e la collaborazione delle istituzioni locali”.

Mika a Umbria Jazz 2023: concerto il 10 luglio. Come acquistare i biglietti

Ma Pagnotta tira dritto e smonta la proposta: “Umbria Jazz è un festival internazionale, eventi di questa portata mondiale – sbotta - non si possono improvvisare, tutto si decide un anno prima. Tornerei volentieri a Villalago ma – precisa il direttore artistico – so perfettamente che è inagibile. In ogni caso – taglia corto – l’organizzazione del festival non è cosa da poco e soprattutto vede il coinvolgimento di molti soggetti, in primis la Fondazione Umbria Jazz e le istituzioni”. Partita chiusa.

Video su questo argomento Umbria Jazz Winter, lo spettacolo dei fuochi d'artificio all'arrivo del 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.