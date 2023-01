Terni. Pronto soccorso, cambiano i codici colore d'accesso: ci sarà l'arancione e l'azzurro

Giorgio Palenga 07 gennaio 2023 a

Da lunedì 9 gennaio 2023 scatta anche a Terni una vera e propria rivoluzione per l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria. In ossequio a quanto previsto a livello nazionale prima e dalla Regione Umbria poi, infatti, entra in vigore il nuovo modello di accoglienza dei pazienti, basato sull’abbinamento colori/numero.

Una novità che punta a migliorare il sistema di risposta dell’ospedale Santa Maria rispetto alle esigenze della popolazione, partendo dai numeri: nel trimestre settembre-novembre 2022, rispetto al medesimo trimestre 2021, si è registrato infatti un notevole incremento degli accessi in pronto soccorso.

In particolare, nel mese di settembre si è passati da 3.073 dell’anno 2021 a 3.431 dell’anno 2022 (+358 accessi pari a +11.65%), così come rispetto al mese di ottobre si è passati da 3.307 a 3.725 (+418 accessi, pari a +12.64%) e rispetto al mese di novembre da 3.129 a 3.630 accessi (+501, pari a +16.01%).

E in questo scenario ecco i nuovi codici, che saranno così suddivisi: il primo è il Codice 1 Rosso, che riguarda casi di emergenza con priorità assoluta, ingresso immediato, per pazienti con grave compromissione di una o più funzioni vitali; poi il Codice 2 Arancione, con urgenza indifferibile, ingresso o rivalutazione infermieristica entro 15 minuti, riferito a pazienti a rischio di rapida compromissione di una o più funzioni vitali o con dolore severo; il Codice 3 Azzurro è per urgenza differibile, ingresso o rivalutazione entro 60 minuti, per pazienti in condizioni stabili che necessitano di trattamento non immediato; il Codice 4 Verde è una urgenza minore, ingresso o rivalutazione entro 120 minuti, per pazienti in condizioni stabili, senza rischio evolutivo. Infine il Codice 5 Bianco, è quello relativo alla non urgenza, con ingresso o rivalutazione entro 240 minuti, nel caso in cui ci siano pazienti con problemi che non richiedono trattamento urgente o di minima rilevanza clinica.

“Da lunedì 9 gennaio – spiega il primario del pronto soccorso del Santa Maria, Giorgio Parisi – partiranno i nuovi codici visto che la Regione ha recepito le linee guida nazionali e, attraverso una delibera di giunta, ha costituito un gruppo di lavoro che ha studiato, in maniera sinergica e coordinata, le modalità di questa nuova attività di pronto soccorso, con un grande fermento anche a livello di primari della regione. Da lunedì, quindi, cambieranno i codici colore, anche se noi a Terni già dal 2017 lavoriamo con questo sistema. Ora, però, questa classificazione è stata ulteriormente perfezionata”.

Parisi spiega, in sintesi, cosa cambierà: “Manterremo il codice rosso, per quei pazienti che hanno una gravissima instabilità, una perdita delle funzioni vitali, subentrerà invece il codice arancione per chi arriva manifestando un’elevata possibilità di evoluzione in senso peggiorativo e si introdurrà il codice azzurro, per pazienti invece a più basso pericolo di evoluzione. Tutto questo per ottenere una sorta di divario e puntualizzare meglio le patologie tempo dipendenti e le emergenze rispetto a quei casi classificati verdi o bianchi che hanno un carattere esclusivamente ambulatoriale”.

Non solo tentativo di migliorare gli aspetti organizzativi, però, ma anche quelli logistici. “Dietro questa nuova attività c’è anche quella di una rivalutazione della logistica – conclude Parisi – quindi rivedere e ottimizzare anche gli spazi. Almeno questo è l’intento, sempre con l’obiettivo di dare un servizio ancora migliore alla popolazione, evitando ad esempio il sovraffollamento. Perché, come ho già detto più volte, al pronto soccorso diamo una risposta a tutti”.

