Umbria, visita notturna a sorpresa di Vittorio Sgarbi a Todi e Castiglione del Lago

Il sottosegretario Vittorio Sgarbi, ha fatto visita a sorpresa in Umbria. Giovedì 5 gennaio prima è andato a Castiglione del Lago ad ammirare l'albero di Natale più grande del mondo su acqua poi a Todi, trattenendosi in città per quasi quattro ore, tra le 23 e le 3 di notte del 5-6 gennaio.

A riceverlo il sindaco Antonino Ruggiano, legato a Sgarbi da un'amicizia personale e l'assessore ai Lavori pubblici Moreno Primieri, insieme al critico d'arte Massimo Mattioli, tuderte, che ha collaborato in passato con l'attuale membro del governo Meloni. "Si è trattato di un incontro particolare - commenta il sindaco Ruggiano - caratterizzato da un clima informale ma molto utile per i tanti fronti aperti sul fronte del rilancio culturale, turistico e anche urbanistico della città". Sgarbi è stato accolto in piazza del Popolo dove si è parlato subito del recupero della torre e dell'ultimo piano del palazzo dei Priori, destinato ad ospitare il museo di arte contemporanea e i cui lavori per un importo di circa 800 mila euro, inizieranno lunedì 9 gennaio. Salendo ai palazzi comunali, il sottosegretario ha visitato la mostra del pittore Giancarlo Biagini alla Sala delle Pietre, dove si è soffermato ad apprezzare il sipario storico del Teatro comunale che raffigura l'arrivo del suo concittadino, così l'ha definito Sgarbi, Ludovico Ariosto nel 1531. Ha visitato il museo, la sala affrescata e la pinacoteca, occasione che il Sindaco ha utilizzato anche per illustrare a Sgarbi il progetto dell'amministrazione , che ha fornito suggerimenti, consigli e, addirittura, abbozzato un nuovo layout e una selezione di opere, che ha autografato e datato prima di consegnarlo nelle mani di Ruggiano.

Il sindaco ha omaggio Sgarbi di una Todi Card, che si è congratulato, soprattutto apprendendo che ne sono state consegnate, grazie all'intervento di un mecenate, già 2.000 agli studenti tuderti, tanto da indicare quella di Todi come una buona pratica. Nell'ufficio del sindaco, Vittorio Sgarbi ha passato in rassegna per oltre un'ora alcuni dei progetti più significativi che stanno interessando la città, a partire da quello del nuovo ascensore per la risalita da Porta Orvietana al centro storico.

