Perugia, scontro fra auto e branco di cinghiali: 6 mila euro di danni

A Perugia cinghiali in strada e ancora incidenti. Strada San Marco, immediata periferia della città, di fronte al cimitero. Cinque e mezzo del pomeriggio.

Cinghiale attraversa la strada e una donna lo investe. Automobile in tilt

Un botto secco e la Mercedes subito avverte con le spie del cruscotto la presenza di un guasto improvviso e si blocca. La signora che è alla guida, F.P., scende dall’auto preoccupata e la prima cosa che vede è una fila di almeno sei, sette cinghiali che attraversa la strada. Guarda davanti a sé e si accorge che nell'urto ne ha ucciso uno di grossa taglia. La donna, comprensibilmente scossa, chiede aiuto e intervengono la polizia, Asl e persino un medico veterinario.

“La strada in quel tratto è priva di illuminazione - spiega F.P. nel racconto dell’incidente che le è occorso qualche giorno fa - e non mi sono accorta di niente. Andavo piano visto che la strada è tortuosa e quando ho sentito l’urto sono scesa e ho visto dei cinghiali che stavano attraversando la strada. E' stato in quel frangente ce ho intuito ciò che poteva essere successo. Davanti a me c’era un cinghiale di grande dimensioni sanguinante. Ho chiesto soccorso e devo dire che è immediatamente intervenuta la polizia che ha svolto i primi rilevamenti e poi si sono aggiunti Asl e un veterinario che ha constatato il decesso del cinghiale”. “Percorro questa strada quando rientro dal lavoro - spiega ancora F.P. - e devo dire che procedo sempre con molta prudenza visto che c’è scarsa illuminazione pubblica e la strada presenta una serie di curve. Francamente in questa circostanza non mi sono accorta di nulla, non ho visto nulla, ho solamente sentito un botto secco e ho pensato in un primo momento a un guasto al motore anche perché l'auto si è immediatamente fermata segnalando anomalie di funzionamento. Il danno? 6 mila euro, la macchina era nuova, presa poche settimane prima. Ho fatto tutte le pratiche di denuncia del sinistro a partire dalla Regione poi a tutti gli enti di competenza che mi sono stati indicati ma per il momento non ho avuto alcuna risposta riguardo un ipotetico risarcimento. Certo è che la situazione in città è diventata preoccupante per la presenza di questi ungulati. E, ripeto, non ho avuto il tempo di accorgermi di niente".

