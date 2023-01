Perugia, processato e condannato ma lo scopre dopo dieci anni

Alessandro Antonini 07 gennaio 2023 a

a

a

Processato e condannato senza averlo mai saputo. Lo ha scoperto suo malgrado dopo dieci anni, quando è diventata esecutiva la sentenza e lo hanno ricercato per fargli scontare sei mesi agli arresti.

Una storia da far impallidire Kafka. Ma che non è isolata. Lui è un ecuadoriano di 40 anni, domiciliato a Perugia, che a febbraio, dopo essersi affidato a un avvocato di fiducia, cercherà di ottenere la rescissione del giudicato per essere stato condannato per l’appunto “in assenza”. Un fatto quanto mai attuale visto che la riforma Cartabia punta ad accertare la conoscenza o comunque la conoscibilità del procedimento in capo all’indagato e all’imputato.

Comune di Valtopina a rischio dissesto per la condanna da un milione

Saschia Soli, toga del foro di Perugia che si è presa carico del caso, ha presentato istanza di rescissione alla Corte di appello. E fa la cronistoria della vicenda. “Il soggetto in questione - spiega Soli - è stato fermato per uno stato di ebbrezza alcolica e non ha nominato un difensore. Gli è stato assegnato così un difensore di ufficio, senza che lui ne fosse stato messo al corrente. Il domicilio è stato eletto presso lo studio di quest’ultimo, con cui lo straniero tuttavia non ha avuto mai alcun contatto. Le notifiche del processo sono arrivate solo al legale e non all’imputato. Si è giunti così a una sentenza di condanna che non è stata appellata ed è diventata esecutiva. A distanza di ben dieci anni dall’accadimento del fatto la sentenza è andata in esecuzione e il 40enne è stato ‘reperito’ perché si è visto arrivare a casa una sentenza esecutiva di sei mesi di arresto. Così abbiamo dovuto richiedere la sospensione dell’ordine di esecuzione con messa alla prova e contestualmente la rescissione del giudicato volta a dimostrare che il mio assistito non ha mai avuto una reale informazione sul processo penale a suo carico. Processo che, di fatto, si è svolto tutto in sua assenza”. E’ uno dei punti fondamentali della riforma Cartabia - sottolinea l’avvocato Soli - quello in cui si stabilisce che il processo deve essere conosciuto sia dall’indagato ma anche dall’imputato. La nuova norma emette “nullità importanti per l’omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio”, continua la legale del foro perugino. Quando invece questi atti vengono notificati al soggetto interessato, allora lo stesso imputato viene messo a conoscenza del procedimento a suo carico e, se si sottrae, lo fa volontariamente: qui non c’è modo di ottenere la rescissione de giudicato. Non così la storia di cui sopra.

False fatture per intascare i fondi pubblici: imprenditori condannati dalla Corte dei conti

“L’istanza di rescissione del mio caso - conclude Soli - è del tutto fondata, date le mancate notifiche. Peraltro è stata presentata alla Corte d’appello nel luglio scorso, quando ancora la proposta Cartabia era ancora in fase di gestazione. Quanto da me dedotto sei mesi fa è avvalorato dalla riforma entrata in vigore dal 1 gennaio di quest’anno”.

Filmato dalle videocamere del Comune l'autore della scritta Brigate rosse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.