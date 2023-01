Corciano, non paga l'hotel e viene trovato con un cellulare rubato: doppia denuncia

06 gennaio 2023 a

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia, su chiamata al 113, sono intervenuti presso una struttura alberghiera nel territorio di Corciano dove il personale addetto alla reception ha richiesto l’intervento delle forze dell'ordine per alcune irregolarità riscontrate con un cliente.

Giunti sul posto, gli agenti della squadra volante hanno appreso che l’uomo, all’atto del check-in, aveva esibito un documento di identità appartenente a un’altra persona che al momento soggiornava all’estero. Gli approfondimenti dei poliziotti hanno consentito di identificare il cliente dell’albergo come un cittadino italiano, di 37 anni, con a carico precedenti per insolvenza fraudolenta, truffa, minaccia, lesioni personali, furto, atti persecutori e detenzione di cocaina per utilizzo personale.L’uomo è risultato inoltre in possesso di due smartphone di ultima generazione: uno di questi, a seguito di un controllo accurato, è risultato essere di proprietà di un’altra persona.

Gli agenti sono riusciti però a risalire all’identità del proprietario che, una volta contattato, ha confermato di aver subito nella notte il furto del proprio telefono cellulare. Il 37enne, trovato all’interno dell’hotel senza alcun bagaglio personale, nel corso dell’accertamento ha dichiarato agli agenti di non aver alcuna intenzione, né la materiale possibilità, di pagare il conto della stanza. Terminati i controlli e le attività di rito, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di insolvenza fraudolenta e ricettazione.

