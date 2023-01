Terni. Tct, cassa integrazione per i 50 dipendenti: accordo tra sindacati e azienda

06 gennaio 2023 a

Si intravedono spiragli per la vertenza Tct, Taglio Commercializzazione Tubi, della zona industriale Sabbione, a Terni, restati senza lavoro per cessazione dell’attività aziendale dal 31 dicembre 2022, con la ripresa delle trattative con TctAst e l’utilizzo della cassa integrazione. Ma andiamo con ordine.

Da una riunione tra il ragioniere Gino Sesto Timpani, patron della società, e i segretari territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Fismic, sono emerse sostanzialmente delle novità in ordine alla chiusura dell’azienda.

Nelle settimane scorse Timpani aveva comunicato alle parti sociali la non ripartenza del lavoro dopo la fermata natalizia. Non si è fatta attendere la ferma decisione dei lavoratori e del sindacato di bloccare la produzione con la proclamazione di uno sciopero e di inviare una lettera al Prefetto per fare il punto della situazione che si è creata a Tct.

Su richiesta delle organizzazioni sindacali l’azienda si è resa disponibile a coprire i lavoratori con la cassa integrazione per mancanza di commesse confermata anche dall’allungamento della fermata del Tubificio di Terni.

La società Tct ha confermato la ripresa della trattativa con Ast presso la Prefettura di Terni come auspicato e richiesto dal sindacato. La stessa proprietà ha manifestato la necessità del Tubificio di Terni, di prelevare il materiale già processato e stoccato nei magazzini della Tct. Dopo un’assemblea i lavoratori hanno dato la massima disponibilità alla ripresa delle attività, mettendosi a disposizione per le spedizioni del materiale stoccato.

Gesto non scontato nonostante tutte le incertezze del caso e le preoccupazioni dei lavoratori che si sono sentiti dire che la loro azienda non ripartirà. In una nota Fim, Fiom e Fismic rivendicano “questo ulteriore atto di responsabilità delle maestranze che, come abbiamo più volte ribadito, non possono pagare il prezzo di una trattativa tra privati, ai quali chiediamo altrettanta responsabilità per arrivare ad un esito positivo della vicenda, considerando che il territorio non può permettersi ulteriori perdite occupazionali. Siamo consapevoli che ancora non siamo giunti ad una risoluzione della vertenza”.

Martedì 10 gennaio 2023 il prefetto, Giovanni Bruno, ha convocato rappresentanti della Tct e di Acciai speciali Terni per trovare una soluzione alla vertenza che rischia di mettere in mezzo ad una strada una cinquantina di famiglie.

Il sindacato non molla: “Rimane alta l’attenzione e già dal giorno della ripresa delle trattative prevediamo un sit-in dei lavoratori sotto la Prefettura di Terni”.

