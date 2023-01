Umbria, il lavoro resta una emergenza, ma c'è chi assume. Alcune offerte recenti

05 gennaio 2023 a

a

a

In Umbria il lavoro è e resta una emergenza. Ma andando alla ricerca di annunci, per fortuna continuano ad esserci aziende che assumono. Abbiamo provato a dare uno sguardo alle offerte pubblicate di recente. Ad Assisi una tabaccheria cerca un commesso/a, anche prima esperienza. "Il suo ruolo - spiega l'azienda - prevede gestione pagamenti e incassi, contanti e pos, emissione di ricevute e ricariche di telefonia, assistenza al cliente". La risorsa deve essere predisposta ai rapporti. Chi si vuole candidare può farlo cliccando qui: tabaccheria assume.

Nuova apertura dentro il parco Giotto. Menchetti e Koinè insieme, cercasi 14 persone

A Perugia l'agenzia per il lavoro Tempi Moderni ricerca e seleziona "per importante azienda" che opera nel settore farmaceutico, addetti al "picking". La risorsa si occuperà di "gestire il flusso in entrata e uscita delle merci del magazzino; carico e scarico merci; picking con uso del palmare; organizzare e gestire la documentazione di magazzino". Il candidato ideale deve essere in possesso di almeno un anno di esperienza nel settore, ottima gestione dello stress, flessibilità operativa, disponibilità immediata. Plus sono rappresentati dall'uso del muletto, essere automuniti e residenti o domiciliati nei pressi della serie lavorativa. Inserimento a tempo indeterminato. Lavoro full time: 8:30/9 - 17:30/18 dal lunedì al venerdì. La sede di lavoro è Perugia. Per inviare la domanda cliccare di seguito: addetto al picking.

Alle imprese oltre 900mila euro dalla Camera di Commercio

La filiale di Terni di Randstad Italia Spa, per una "importante azienda" cerca un impiegato amministrativo. Dovrà occuparsi di prima nota, gestione della contabilità in entrata e uscita, controllo Ddt, registrazione fatture. Sono richiesti diploma o lauree a indirizzo economico e pregressa esperienza di almeno tre anni "preferibilmente in contesti aziendali metalmeccanici, capacità di utilizzo del gestionale per la contabilità, ottime capacità organizzative, problem soling, team work e resistenza allo stress, la conoscenza delle basi di programmazione e controllo di gestione. Plus: conoscenza della lingua inglese e auto". Si offre "contratto a tempo determinato con finalità di assunzione stabile in azienda". Orario dal lunedì al venerdì, inizialmente par time ma con possibilità di incremento. Sede di lavoro Narni. Par candidarsi cliccare di seguito: impiegato amministrativo.

Non si trovano pizzaioli, chiude storico locale

La Media-Work di Perugia ricerca per una importante azienda di produzione metalmeccanica con sede nella periferia di Foligno, un magazziniere. Verranno assegnate le seguenti mansioni: "scarico e controllo materiali in arrivo, carico materiali in partenza, prelievo e/o preparazione spedizioni, preparazione lotti di materiali per i vari reparti produttivi, controllo periodico scorte, consegna e ritiro materiali presso i fornitori presso le sedi di Trevi, Santa Maria degli Angeli e Ponte San Giovanni". Nell'annuncio si richiedono capacità di utilizzo del carrello elevatore e possesso di patente B per la guida di furgoni con portata massima di 35 quintali. Inizialmente si offre un contratto a tempo determinato, con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Chi si vuole candidare può cliccare qui: posto da magazziniere.

Il quartiere di Elce si mobilita per non far chiudere l'edicola

La filiale Adecco di Foligno ricerca, per una azienda cliente, un/una impiegato/a di magazzino junior. La risorsa si occuperà di: "registrazione delle merci in ingresso e in uscita; emissione dei documenti di trasporto; supporto alle attività amministrative aziendali". Inizio previsto 16 gennaio, categoria professionale magazzino, logistica e trasporti nel settore dell'industria alimentare. Sede di lavoro Giano dell'Umbria, posto full time. Sono richiesti: "laurea breve in economia o diploma di indirizzo commerciale, buone competenze nell'utilizzo del pacchetto office, in particolare di Excel". Chi si vuole candidare puà cliccare qui: impiegato di magazzino.

Gmf Gruppo Unicomm investe sul futuro: un mese in più di maternità alle collaboratrici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.