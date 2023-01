Perugia, via alle offerte per il Mercato coperto. Assessore Scoccia: "Opportunità per il centro"

06 gennaio 2023 a

Un’opportunità per lo sviluppo del centro storico: così l’assessore all’urbanistica, Margherita Scoccia, definisce il bando appena pubblicato per il Mercato coperto. “Si tratta - aggiunge - di un punto fondamentale della politica di rilancio che l’amministrazione comunale porta avanti per questa parte della città. L’auspicio è che intervengano offerte in grado d'innestare dinamiche virtuose valorizzando e rendendo attrattivo un bene storico-architettonico di grande pregio come il Mercato coperto”.

Il bando per la concessione è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Perugia. Viene ribadito che la presentazione delle offerte dovrà avvenire entro le ore 13 del 2 maggio 2023.

Il termine massimo della durata della concessione - relativa a una porzione di 2.800 metri quadrati complessivi - è stabilito in 30 anni. Viene esclusa la grande distribuzione. Le destinazioni ammesse, invece, sono quelle previste dall’articolo 109 del Testo unico delle norme di attuazione al Piano regolatore generale, finalizzate alla valorizzazione del territorio inteso nel senso più ampio del termine quindi sviluppo economico, turistico, culturale del territorio.

Il progetto tecnico e gestionale dovrà prevedere la creazione di un punto qualificato in cui, oltre all’attività economica, si innestino elementi culturali di socializzazione e fruibilità pubblica.

Il concessionario dovrà individuare, realizzare o selezionare e, successivamente, coordinare le attività da insediare nell’immobile.

A carico dell’affidatario sono previsti interventi sia di completamento sia di allestimento; i primi potranno essere scomputati dal canone per un importo massimo di un milione e 930.000 euro.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la formulazione della concessione e dei conseguenti rapporti tra amministrazione comunale e aggiudicatario sarà stipulata una apposita concessione-contratto che conterrà le previsioni dell’avviso e delle risultanze dell’offerta.

