Perugia, trovato in auto risultata rubata: tenta la fuga e carabiniere resta ferito. Arrestato

Guida un'auto risultata rubata e quando lo fermano i carabinieri tenta la fuga e viene inseguito a piedi. Acciuffato, fa anche resistenza e un militare viene ferito con una gomitata: sette giorni di prognosi. Per questo un 23enne eugubino è stato arrestato dai carabinieri di Ponte San Giovanni, per il reato di resistenza. Il fermo è stato convalidato mercoledì e trasformato in obbligo di dimora.

Stando a quanto riferito dai carabinieri l'auto è stata intercettata ed è risultata di provenienza illecita. Da qui lo stop: il giovane si è dato alla fuga ed è stato rincorso a piedi da più militari. Fino a quando non è stato preso. Ma non è stato semplice bloccarlo: avrebbe iniziato a divincolarsi e un carabiniere - stando alla versione dei militari - si è preso una gomitata al volto.

Così quella che poteva essere una denuncia a piede libero si è trasformata in un arresto in flagranza di reato.

Antonio Cozza, avvocato dell'uomo, ha chiesto i termini a difesa. L'udienza è prevista per il 20 gennaio.

“Il mio assistito non sapeva che l'auto fosse rubata, era con un amico a cui l'aveva prestata un parente. Per questo si è spaventato di fronte all'intervento dei carabinieri”, ha detto Cozza al Corriere dell'Umbria. Che quindi si prepari a contestare le ipotesi di reato formulate anche nell'ambito del giudizio per direttissima.

I militari della stazione di Ponte San Giovanni, diretti dal luogotenente Mirko Fringuello, sono presenti sul territorio con attività di prevenzione e di contrasto di micro e macro criminalità. Da qui i numerosi arresti, per la maggior parte in flagranza, addebitabili all'operato della stazione. L'attività dei militari ponteggiani negli ultimi mesi si è concentrata anche sui reati commessi dalle cosiddette baby gang. Non era mancato un arresto nell'ambito di una più ampia indagine per presunte rapine al minimetrò.

