Narni, sbandieratori all'estero aspettando la Corsa all'Anello 2023

Un gruppo ancorato alle sue radici e alla memoria dei suoi membri, ma anche in grande evoluzione. Tra bilanci e programmi il giro di boa dal 2022 al 2023 è ideale per fare il punto con gli Sbandieratori Città di Narni partendo subito da una notizia legata, appunto, alla memoria. “Domenica 8 gennaio, alle ore 11, sveleremo una pietra commemorativa al cimitero di Narni in memoria delle persone che hanno fatto parte del nostro gruppo e che ci hanno lasciato troppo presto”, annuncia Alessio Rubini, presidente del gruppo storico narnese. Memoria minimo comun denominatore visto che anche il Tempo delle Bandiere, evento ormai legato alla festa della Castagna, è dedicato tra gli altri al compianto Marco Francioli. “Siamo molto soddisfatti dell'edizione di novembre sia per il gran numero di persone che ci sono venute a trovare ad assistere agli spettacoli ed alle serate musicali, sia e soprattutto perché, mai come quest’anno - sottolinea Rubini - abbiamo avuto un aiuto da parte di tutti i terzieri della Corsa all’Anello che ringraziamo per aver contribuito alla riuscita della manifestazione. Menzione speciale anche per i vecchietti castagnari, insostituibili”.

Soddisfazione anche per la beneficenza che è stata sempre il filo conduttore degli sbandieratori: "Uno degli intenti con cui era nata questa manifestazione era riuscire a donare parte degli utili a chi ne ha più bisogno - spiega il presidente - e quest’anno abbiamo deciso di donare una cospicua somma all’ospedale di Narni per l'acquisto di apparecchiature mediche. A marzo andremo una settimana in Tunisia, ad Hammamet, per il festival internazionale di Yasmine in occasione della festa dell'indipendenza dalla Francia - racconta Rubini - e poi il 24 aprile il nostro spettacolo aprirà la Corsa all’Anello. Sarà un ritorno alle origini con diversi nuovi esercizi in programma e con il debutto di molti ragazzi provenienti dalla scuola di bandiera. Durante la festa ci saranno ancora i nostri gemelli de L’Aquila come nel 2021 e a giugno ci sarà un'altra uscita internazionale di grande effetto”.

Sbandieratori impegnati anche nella scuola: “Entro la fine dell’anno scolastico lanceremo la borsa di studio dedicata a Marco Francioli e rivolta agli studenti narnesi - afferma Alessio Rubini. Vogliamo che l’iniziativa finanziata da noi sia permanente e ringraziamo la famiglia di Marco, la moglie Laura in particolare, che si impegna sempre ad aiutare il nostro gruppo”. Le bandiere sventolano anche sul web, adesso, visto che è pronta una app (per ora solo Android) dedicata proprio agli Sbandieratori: “Cercatela per conoscerci meglio e per restare informati sulle nostre iniziative”, conclude Rubini.

