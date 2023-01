Perugia, morte misteriosa di una 90enne dopo una caduta. Il figlio: "Sono innocente"

Alessandro Antonini 06 gennaio 2023 a

“Sono innocente, non dichiaro altro. A parlare sarà il mio avvocato”. Così, contattato dal Corriere dell’Umbria, uno dei figli della donna di 90 anni deceduta tra martedì e mercoledì al Santa Maria della Misericordia per una serie di lesioni da caduta. Lesioni che non sarebbero compatibili con una prima ricostruzione raccolta sul posto, secondo i primi accertamenti degli inquirenti. Per questo la Procura ha aperto un fascicolo di indagine e disporrà l’autopsia. “Noi familiari non sappiamo neanche che la procura ha deciso per l’autopsia”, spiega ancora il figlio. Il fatto è avvenuto a Colombella su uno stabile con appartamenti separati in cui la donna abitava insieme ai figli e altri familiari. Stando alle radiografie le fratture sono da addebitare a una caduta dall’alto mentre sul posto si sarebbe detto di una caduta nel giardino di casa durante la camminata mattutina.

L’avvocato Alberto Catalano, legale del figlio sentito dal Corriere, riferisce che “i familiari stanno vivendo con profondo dolore il grave lutto , la perdita di una mamma di una nonna in circostanze tragiche ed imprevedibili, stanno attendendo gli esiti degli accertamenti effettuati la notte del 3 gennaio e quelli -eventualmente- ritenuti necessari per poter procedere quanto prima alla celebrazione funebre. Non ci risultano ‘ipotizzate’ condotte penalmente rilevanti dei familiari. Nessuno dei familiari è stato sentito successivamente, esclusivamente il figlio nel pomeriggio ha sinteticamente descritto quanto accaduto riservandosi poi di formalizzare e dichiarare quanto necessario a chiarire e spiegare quanto a sua conoscenza”.

La polizia - le indagini sono state delegate alla squadra mobile dal pm Mario Formisano - sta compiendo ulteriori accertamenti. Il procuratore capo Raffaele Cantone ha comunque confermato che sarà l’autopsia a dare una svolta all’inchiesta. L’esame cadaverico esterno effettuato dal medico legale Luca Tomassini avrebbe però stabilito che alcuni tipi di lesione sarebbero assimilabili a una caduta dall’alto. La donna viveva al primo piano. Ma ci sono anche dei segni che potrebbero far pensare ad altre cause. Per questo l’autopsia sarà dirimente per dire come è morta e per quali cause l’anziana, che era stata colpita da ictus e non poteva più parlare.

